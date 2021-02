Business news: Deutsche Bank, nel 2020 guadagno netto di 113 milioni di euro, il primo dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha posto fine alla serie di conti in rosso che durava dal 2014. Nello scorso anno, infatti, il maggiore istituto di credito tedesco ha registrato un guadagno netto, dedotto il pagamento degli interessi per le obbligazioni subordinate, di 113 milioni di euro. L'utile è aumentato complessivamente del 4 per cento a 24,03 miliardi di euro. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2019 Deutsche Bank ha subito una perdita di 5,7 miliardi di euro. (Geb)