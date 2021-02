Business news: Russia, Gazprom lascia il mercato del Daghestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Gazprom ha deciso di abbandonare l'attività di vendita e distribuzione del gas nella regione del Daghestan, ritenuta oramai scarsamente redditizia. È quanto contenuto in una lettera dell’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, al primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Nel documento, la società chiede al governo di trasferire la propria attività di vendita e distribuzione di gas a un unico operatore federale, da creare nella repubblica sotto forma di società sotto il controllo diretto dell'esecutivo federale. Il debito dei consumatori del Daghestan per il gas è pari a 14,9 miliardi di rubli (164 milioni di euro), ai quali si aggiungono crediti incerti per un importo di oltre 9,4 miliardi di rubli (103,5 milioni di euro). (Rum)