Business news: Russia, azienda Severstal prevede produzione acciaio nel 2021 al livello del 2020

- La società russa Severstal prevede che la produzione di acciaio rimarrà nel 2021 al livello del 2020. Lo ha riferito in conferenza stampa il vicedirettore generale per la finanza e l'economia della società, Aleksej Kulichenko. Nel 2020 Severstal ha prodotto 11,31 milioni di tonnellate di acciaio, il 4 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Kulichenko ha osservato che la diminuzione del livello di produzione di acciaio da parte dell'azienda nel 2020 non è correlata alla situazione del mercato russo. Severstal non prevede un aumento significativo dei prezzi per i prodotti dell'azienda, considerando che i livelli attuali sono al massimo, ha aggiunto Kulichenko. (Rum)