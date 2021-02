Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conversazione, durata oltre 50 minuti e avvenuta a un anno esatto dal primo incontro tra i due all'Eliseo di Parigi, è stata affrontata anche la situazione epidemiologica in entrambi i paesi, le restrizioni per contenere la circolazione del Covid-19 e le nuove varianti del virus, nonché il processo di vaccinazione. Su questo punto i due capi di Stato hanno concordato sulla necessità di aumentare la produzione a livello globale dei vaccini contro il Covid-19 e di dichiararli come "bene pubblico universale" senza proprietà intellettuale al fine di garantirne il libero accesso ai paesi in via di sviluppo. D'altra parte, prosegue il comunicato argentino, Macron si è congratulato con Fernandez per la recente approvazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (Ive). "Voglio congratularmi perché è qualcosa di molto importante", ha detto il presidente francese, che ha invitato quindi il suo omologo argentino a "lavorare insieme per garantire diritti delle donne nel mondo" e a partecipare, a metà di quest'anno a Parigi, al Forum sull'uguaglianza delle generazioni. (segue) (Abu)