Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (4)

- Dalla posizione di presidente pro-tempore del Mercosur, Fernandez lavora per cercare di far cadere le resistenze - soprattutto europee - alla chiusura dell'accordo commerciale con l'Ue. Da ultimo, il ministro al Commercio estero francese, Franck Riester, ha ribadito che la posizione di Parigi "è molto chiara" e che "il governo non sostiene il progetto attuale d'accordo Ue-Mercosur": in discussione ci sono, al solito, le norme sanitarie sull'importazione di bestiame in Europea, ritenute insufficienti, e il mancato rispetto degli accordi di Parigi sul clima da parte del Brasile. Il governo Macron ha predisposto un documento di lavoro per individuare le "piste" da percorrere per superare le resistenze, ma il dialogo è ancora lontano dal concludersi. (segue) (Abu)