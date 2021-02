Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini economici, si legge nel documento licenziato a Bruxelles, l'accordo dovrebbe eliminare la maggior parte delle tariffe sulle esportazioni dell'Ue verso il Mercosur, rendendo le imprese europee più competitive e facendo risparmiare loro quattro miliardi di euro di dazi all'anno. "Il nuovo quadro commerciale consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà significative opportunità di crescita sostenibile da entrambe le parti, rispettando l'ambiente e preservando gli interessi dei consumatori dell'Ue e dei settori economici sensibili", si legge nella nota. Nell'intesa è compreso anche un capitolo relativo alla lotta contro il cambiamento climatico - in linea con quanto stabilito dall'Accordo di Parigi - e impegni sullo sviluppo sostenibile che vanno dalla conservazione dei boschi al rispetto dei diritti del lavoro. I paesi del Mercosur metteranno in campo garanzie legali per proteggere dalle imitazioni 357 prodotti alimentari europei con denominazione di origine protetta. La versione finale deve quindi essere sottoposta agli Stati membri e al parlamento Ue per l'approvazione. (segue) (Abu)