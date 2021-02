Auto: Kia cerca partner negli Usa per produrre le prime auto elettriche Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria automobilistica sudcoreana Kia Motors ha contattato potenziali partner statunitensi per dare il via alla produzione in Georgia della prima auto elettrica a marchio Apple. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine al dossier. La proposta avanzata da Kia comporterebbe un investimento multimiliardario, ma lancerebbe ufficialmente la società fondata da Steve Jobs settore automobilistico, dopo diversi anni di lavoro dietro le quinte. La probabilità di un accordo è sembrata sfumare quando la Hyundai Motor, società madre di Kia, ha fatto sapere il mese scorso che era in trattative con Apple per la produzione di un'auto elettrica senza conducente. Apple non ha mai confermato questi colloqui e le sue relazioni con altri produttori di automobili in passato sono finite in un nulla di fatto. Hyundai – spiegano le fonti del “Wsj” - ha parlato con Apple di un investimento da 3 miliardi di dollari in un accordo che vedrebbe la sua controllata Kia iniziare a costruire auto con il marchio di Apple già nel 2024. In base all’accordo, 100 mila veicoli potrebbero essere assemblati nel primo anno in Georgia, dove Kia ha una fabbrica.(Nys)