Bolivia: governatrice del dipartimento di Pando viene destituita mentre è ricoverata per Covid-19

- La governatrice del dipartimento di Pando, in Bolivia, è stata destituita e rimpiazzata dal suo vice, Wilson Quinones, mentre si trova in Brasile ricoverata per Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "El Deber". Paola Terrazas, che aveva chiesto una licenza fino al 9 febbraio, aveva lasciato Quinones, anche lui del Movimento per il socialismo (Mas), alla guida del dipartimento, ma quest'ultimo ha finito per assumere l'incarico in via definitiva. Secondo quanto denunciano diversi funzionari dell'esecutivo dipartimentale, il neo-governatore avrebbe già licenziato consiglieri e personale fidato di Terrazas. I funzionari destituiti parlano di un "colpo di stato istituzionale" guidato da Quinones, il cui colpo di mano era maturato nel corso di questa settimana, quando l'Assemblea dipartimentale aveva segnalato che la massima autorità locale non poteva assentarsi considerando il fatto come un "reato grave" che comporta la destituzione.(Nys)