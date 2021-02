Argentina: Georgieva (Fmi), prematuro parlare di dettagli accordo con Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha dichiarato che, "sebbene sia prematuro parlare dei dettagli di un possibile programma con l'Argentina (...) l'obiettivo generale è un equilibrio tra stabilità finanziaria e sostegno ai settori più vulnerabili". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che l'Fmi "sta lavorando fruttuosamente con l'Argentina per raggiungere una visione comune sul programma futuro" e che "il lavoro a livello tecnico" tra le due parti "prosegue". Georgieva ha ricordato quindi di aver avuto recentemente una conversazione telefonica "molto costruttiva" con il presidente argentino Alberto Fernandez, durante la quale è stata sottolineata l'importanza di raggiungere "una posizione comune sul programma futuro", sebbene abbia precisato che era "ancora prematuro dare maggiori dettagli" sul contenuto delle trattative. "In termini generali, quello che cerchiamo è di avere una visione comune su un buon equilibrio tra stabilità, fornendo supporto alle persone più vulnerabili in modo mirato e creando le condizioni per una crescita più forte guidata dal settore privato in Argentina", ha detto. "Ci vogliono due per ballare il tango, quindi entrambe le parti, dobbiamo fare la nostra parte per trovare un accordo, e non siamo ancora arrivati a quel punto", ha aggiunto. (segue) (Abu)