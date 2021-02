Argentina: Georgieva (Fmi), prematuro parlare di dettagli accordo con Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il riserbo di Georgieva il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, aveva affermato ieri che il negoziato con l'Argentina per la ristrutturazione del credito di tipo "Stand By" da 44 miliardi di dollari concesso nel 2018 potrebbe chiudersi entro maggio nei termini di un nuovo programma del tipo "Extended Fund Facility" (Eff), che consente di diluire i pagamenti del debito su un periodo più lungo. Lo ha affermato in una conferenza stampa nel corso della quale il portavoce ha confermato che si sta facendo "tutto il possibile" per rispettare la richiesta fatta dal ministro argentino dell'Economia, Martin Guzman, di chiudere il negoziato entro il mese di maggio. "I colloqui tra il governo argentino e lo staff tecnico dell'Fmi proseguono, stiamo lavorando duramente per raggiungere un accordo di Extended fund facilities", ha dichiarato Rice, che ha quindi aggiunto che pur non avendo ancora una data precisa, "continueremo a fare tutto il possibile per rispettare le scadenze del ministro Guzman". Il portavoce dell'Fmi ha quindi annunciato che è imminente una nuova missione tecnica a Buenos Aires così come un viaggio del ministro Guzman a Washington nelle prossime settimane. (segue) (Abu)