Business news: Repsol, Jp Morgan guiderà quotazione in Borsa della divisione rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha incaricato la multinazionale statunitense di servizi finanziari Jp di guidare il processo per la quotazione in Borsa o la vendita della sua divisione di energia rinnovabile che potrebbe avere un valore lordi di 4 miliardi di euro. L'operazione dovrebbe essere attuata a giugno per riconquistare la fiducia del mercato ed evitare un declassamento del rating. Secondo fonti finanziarie, Jp Morgan è stata scelta dalla compagnia petrolifera per trasformarsi in un'azienda verde, come stanno facendo la maggior parte delle multinazionali concorrenti. In un rapporto pubblicato l'8 gennaio, Jp Morgan aveva colloca Repsol nella zona centrale della transizione energetica tra le compagnie petrolifere globali. Il piano iniziale di Repsol è di piazzare un massimo del 49 per cento della divisione energie rinnovabili sul mercato azionario, così il gruppo potrebbe ottenere tra 1,500 e 2 miliardi di euro per la vendita e che sarebbero impiegati per finanziare il suo piano di investimenti di 18,3 miliardi per i prossimi quattro anni. (Spm)