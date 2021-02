Business news: Shell, utili in calo 71 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera anglo-olandese Shell ha registrato utili annuali rettificati a 4,8 miliardi di dollari nel 2020, in calo del 71 per cento rispetto all'anno precedente. L'utile del quarto trimestre della Royal Dutch Shell è sceso a 393 milioni di dollari, in calo dell'87 per cento rispetto all'anno precedente e previsioni mancanti, trascinato al ribasso dai consumi deboli del comparto energetico a causa della pandemia. Shell, tuttavia, ha fatto sapere di valutare un aumento del dividendo del primo trimestre del 2021 del 4 per cento rispetto al trimestre precedente. (Beb)