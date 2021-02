Business news: Eurostat, nel 2019 calano combustibili fossili al 71 per cento nell'Ue, Italia al 79 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 i combustibili fossili rappresentavano il 71 per cento dell'energia lorda disponibile nell'Unione europea dei 27 Stati membri. In Italia erano al 79 per cento, in Germania l'80 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha spiegato che l'energia lorda disponibile è la quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico di un Paese o una regione. Eurostat ha sottolineato che la percentuale è diminuita notevolmente negli ultimi decenni, a causa dell'aumento delle energie rinnovabili. Dal 1990, primo anno per cui sono disponibili i dati, la percentuale di combustibili fossili utilizzati nell'Ue è diminuita di 10,9 punti percentuali. (Beb)