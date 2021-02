Cina, il crack del colosso immobiliare Fortune getta un'ombra sulla ripresa dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle maggiori società del settore immobiliare cinese, China Fortune, ha dichiarato bancarotta questa settimana, travolta da debiti pari a oltre 813 milioni di dollari. Si tratta della prima vittima delle restrizioni decise a inizio anno dalla Banca centrale, che ha limitato al 40 per cento il rapporto tra i prestiti nel settore immobiliare e i prestiti totali per gli istituti di credito nazionali. Soprattutto, però, il crack fa risuonare un campanello d'allarme su un'economia che solo all'apparenza sembra essere riuscita a superare indenne la crisi legata alla pandemia di coronavirus. Secondo i dati ufficiali di Pechino, il prodotto interno lordo cinese è cresciuto del 2,3 per cento nel 2020 e chiuderà l'anno in corso con un rimbalzo leggermente inferiore agli 8 punti percentuali. Eppure, al di là delle statistiche ufficiali, la situazione non appare del tutto rosea. Diversi economisti in questi mesi hanno osservato come la ripresa cinese sia legata soprattutto agli aiuti e agli investimenti dello Stato e come, invece, non sia accompagnata da una crescita dei consumi altrettanto sostenuta. E la bancarotta di China Fortune lo conferma. Warut Promboon, analista del credito della società di ricerca Bondcritic a Hong Kong, ha dichiarato al quotidiano online "South China Morning Post" che il crack potrebbe essere "un sintomo di quello che verrà: il mercato ha già compreso che le aziende minori saranno colpite duramente". A tremare è anche il settore bancario, che già da tempo teme una crisi come quella generata negli Stati Uniti nel 2008 dai mutui subprime. Da qui la stretta sui debiti delle società immobiliari, introdotta la scorsa estate sotto forma di tre "linee rosse". Attualmente, sette delle 30 maggiori aziende del settore quotate a Shanghai, Shenzhen e Hong Kong sono classificate come "rosse" in base alle nuove linee guida.Quando le società del settore immobiliare crescono è perché l'intero mercato è in espansione: i consumatori hanno potere d'acquisto, comprano case e ne fanno lievitare i prezzi. Al contrario, le difficoltà delle aziende del settore sono spesso segnale inequivocabile di un mercato in crisi. L'origine di questa crisi può essere legata a diversi fattori potenzialmente concomitanti. La pandemia di Covid-19, come altrove, ha indotto le autorità cinesi a fermare le attività economiche non solo a Wuhan, la capitale dell'Hubei epicentro del virus. Più di altri Paesi, però, la Cina ha pagato le ripercussioni negative della crisi sanitaria sul commercio internazionale e sulle catene globali di approvvigionamento. La Repubblica popolare è la più grande potenza manifatturiera al mondo e il crollo delle esportazioni verso Occidente – accelerato anche dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti – ha colpito duramente un'economia ancora impreparata ad assorbire la sua produzione attraverso il mercato interno. Infine, vi è da considerare l'aumento della mortalità causato dalla stessa pandemia. Come è noto, le informazioni su contagi e vittime del coronavirus sono filtrate attraverso il rigido controllo delle autorità sanitarie nazionali e non possono essere verificate dai media internazionali. Tuttavia, vi sono ragioni per ritenere che la mortalità da Covid-19 in Cina sia più alta di quanto indicato dai dati ufficiali: è il caso, per esempio, dell'interruzione nei primi mesi del 2020 di almeno 21 milioni di utenze telefoniche mobili testimoniata dalle statistiche del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (Miit).Vi è di più. Il default di China Fortune si ripercuote anche su altri settori e mette nei guai il maggiore gruppo assicurativo cinese, Ping An, che registra un'esposizione di 8,4 miliardi di dollari verso la società immobiliare fallita, della quale possiede una quota del 25 per cento. Negli anni, Ping An ha investito qualcosa come 2,78 miliardi di dollari nei titoli azionari di China Fortune e ne ha rilevato debiti per 5,56 miliardi di dollari. Mercoledì 3 febbraio, il gigante delle assicurazioni cinese ha riportato il suo primo calo annuale dei profitti dal 2008, con perdite pari al 4,2 per cento. "A causa della pandemia di Covid-19, Ping An ha riscontrato nel 2020 difficoltà nello sviluppo degli affari non virtuali e crescenti rischi nel credito al consumo", ha spiegato la società in una nota. È ragionevole ritenere che nel suo portafoglio d'investimento Ping An abbia anche, alla stregua di numerosi altri colossi delle assicurazioni, una consistente quota di obbligazioni "corporate" e, soprattutto, statali. Il debito pubblico cinese, cresciuto nel 2020 di ben 7,3 punti percentuali in relazione al Pil, è insomma anche in mano a società che in questo momento sono fortemente esposte alle storture del mercato immobiliare.Per avere un'idea più precisa delle incognite che gravano sul futuro della Cina occorre tuttavia allargare lo sguardo alla struttura sociale ed economica del gigante asiatico. Questa è ancora caratterizzata da pesanti squilibri tra le ricche zone costiere e le aree rurali sottosviluppate. Lo Stato cinese è intervenuto negli ultimi decenni con investimenti a pioggia nelle città dell'entroterra, la stessa Wuhan ne è un esempio. Un'urbanizzazione impetuosa che, pur avendo contribuito a tirar fuori dalla povertà decine di milioni di persone, ha tuttavia acuito le sperequazioni, svuotando le campagne di forza lavoro e concentrando la ricchezza nelle città. Le aree rurali cinesi, oggi, devono la propria sussistenza alle rimesse dei lavoratori emigrati nei grandi centri urbani e impiegati in un mercato spesso drogato dagli investimenti pubblici. Se effettivamente i prossimi mesi dovessero essere segnati da una catena di fallimenti aziendali, sarebbe a forte rischio lo stesso sistema delle rimesse. E, in ultima istanza, si aprirebbe uno strappo difficilmente ricucibile nel tessuto sociale della Repubblica popolare cinese. (Cip)