Usa: Casa Bianca invierà a Congresso rapporto desecretato su omicidio giornalista Khashoggi

- La Casa Bianca invierà prossimamente al Congresso federale degli Stati Uniti un rapporto desecretato sulla morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul nel 2018 ed ex redattore per il quotidiano statunitense "Washington Post". Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, evidenziando la necessità che l'Arabia Saudita faccia "passi in avanti" sul rispetto dei diritti umani. Psaki ha quindi sottolineato che l'iniziativa sul caso Khashoggi, assieme al ritiro del sostegno Usa alle azioni offensive in Yemen, fa parte della strategia che l'amministrazione del presidente Joe Biden intende adottare con l'alleato del Golfo.(Nys)