Roma: Celli (RtR), in aula lavoro su odg ed emendamenti per migliorare bilancio

- 'Quattro ordini del giorno approvati oggi in Aula Giulio Cesare, di quelli al momento presentati dalla Lista Civica, sono il frutto di un lavoro di ascolto dei territori su temi importanti per la città". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Soddisfazione per questo primo risultato - aggiunge - ottenuto nell'ambito di una discussione che si protrarrà durante la prossima settimana e affronterà emendamenti e ordini del giorno residui. Gli atti approvati oggi riguardano la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale tra via Virginia Agnelli e via Raffaele Battistini nel Municipio 12, la manutenzione e l'installazione di nuovi giochi nel parco di via Erasmo Piaggio al Villaggio Breda, il completamento dell'asse viario di collegamento tra via Prenestina e via Borghesiana (modolo Borutta) , entrambi nel Municipio VI, e la tutela del patrimonio del Polo Museale Atac dell'Ostiense e la sua riapertura. Un lavoro che proseguirà da martedì prossimo per rafforzare una manovra debole e deficitaria".(Com)