Tunisia: premier Mechichi scrive a presidente Saied per fissare data giuramento nuovi ministri

- Il capo del governo della Tunisia, Hichem Mechichi, ha confermato di aver inviato una lettera al presidente Kais Saied per fissare una data per la cerimonia di giuramento dei nuovi componenti dell’esecutivo. In una dichiarazione rilasciata oggi all’emittente “Mosaique” Mechichi ha affermato che la mancata cerimonia di giuramento ha causato un blocco nel lavoro delle strutture statali e che "la situazione economica e sanitaria del Paese non può sostenere un ulteriore ritardo". L’ampio rimpasto di governo proposto da Mechichi e approvato dal Parlamento è ostacolato dal presidente Said. Il capo dello stato si oppone alla cerimonia di giuramento di quattro nuovi ministri sospettati di corruzione e conflitto d’interesse.(Tut)