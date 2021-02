Metalmeccanici: Pd, rinnovo contratto buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici è sempre un passaggio importante per l'intero mondo del lavoro. Lo è ancora di più in un momento difficile come questo". Lo ha scritto su Facebook il responsabile Lavoro del Pd Marco Miccoli. "Il rinnovo consente ai lavoratori di ricevere un aumento salariale importante di 112 euro per il quinto livello e ottiene una fondamentale riforma normativa - ha aggiunto -. Questo risultato è una vittoria di tutto il settore, sia per le imprese che per i lavoratori. Lavoratori e organizzazioni sindacali che lo hanno ottenuto con le mobilitazioni, ma anche con uno straordinario senso di responsabilità mantenuto durante tutto il periodo della pandemia". (Rin)