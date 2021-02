Roma: Raggi, scalinata di via Tremiti finalmente riqualificata e sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scalinata di via Tremiti è finalmente riqualificata e sicura. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Pensate centinaia di residenti e cittadini ogni giorno la percorrono per scendere dal quartiere della Città Giardino Aniene e raggiungere la metro B Conca d’Oro. Sarà anche ordinaria amministrazione ma se gli abitanti della zona sono contenti a me sta bene. Io, da cittadina, sono contenta - continua la sindaca -. È proprio questo l’obiettivo dell’ufficio coordinamento per il decoro urbano: un ufficio che ho voluto fortemente realizzare più di due anni fa, per contrastare il degrado. Oltre cento scalini sono stati riqualificati. Abbiamo rimosso le scritte vandaliche, ripristinato i muri danneggiati dall’umidità, i parapedonali ed i corrimani per potenziare la sicurezza delle persone anziane che scendono la scalinata. Un ottimo lavoro e i residenti della zona ne sono entusiasti", conclude Raggi. (Rer)