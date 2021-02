Brasile: governo negozia acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica Unione chimica, che sviluppa il vaccino Sputnik, ha presentato la richiesta per avviare la fase tre della sperimentazione sull'uomo in Brasile lo scorso 29 dicembre ma non è stata ancora approvata. La casa farmaceutica russa aveva tuttavia annunciato a inizio gennaio l'intenzione di chiedere l'autorizzazione all'uso emergenziale del vaccino come già fatto, con successo, in Argentina, Bolivia, Algeria, Serbia e Palestina. L'industria farmaceutica ha annunciato inoltre un accordo con il laboratorio Fabrica Bthak di Brasilia per la produzione sul posto del vaccino, dichiarando di essere in grado di fornire 10 milioni di dosi in Brasile entro marzo. La previsione è di riuscire a produrre 8 milioni di dosi al mese. Anche in questo caso, per poter avviare la produzione, sarà necessaria prima l'autorizzazione dell'Anvisa. (segue) (Brb)