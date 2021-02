Roma: Becchetti (Lega), parte mobilitazione straordinaria dialogo con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega per Salvini premier avvia una mobilitazione straordinaria per dialogare con i cittadini presentando le idee e i programmi per rilanciare la Capitale''. Lo dichiara Alfredo Becchetti, coordinatore romano del partito, che annuncia per questo weekend, sabato 6 e domenica 7 febbraio, la presenza di oltre 50 banchetti nelle piazze di Roma, con dirigenti, eletti e militanti impegnati per incontrare la cittadinanza e illustrare il programma elettorale del partito. "Roma deve tornare ad essere una Capitale mondiale per attirare turisti, attrarre investimenti, garantire una vera qualità della vita ai residenti ormai stremati dopo anni di malgoverno. La Lega per Salvini premier - conclude Becchetti - è pronta a fare la sua parte con uomini e donne di qualità per realizzare (Com)