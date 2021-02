Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appoggio del governo francese alla trattativa per la rinegoziazione del debito che l'Argentina porta avanti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) è stato il punto principale del colloquio in videochiamata tenutosi oggi tra il presidente del paese sudamericano, Alberto Fernandez, e l'omologo della Francia, Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota di Buenos Aires. Su questo fronte il comunicato precisa che Macron "ha promesso il suo aiuto al processo di rinegoziazione del debito". Per parte sua Fernandez ha ricordato "il sostegno fornito dalla Francia per raggiungere un accordo con i creditori privati internazionali" sottolineando che "è stato molto importante". Il presidente argentino ha quindi ribadito "la necessità di rivedere le regole che esistono oggi per dare maggiore flessibilità agli accordi" con gli organismi di credito multilaterali. I due leader, prsegue la nota, hanno anche parlato di lavorare in una posizione congiunta al G20 sul problema dei debiti degli Stati nazionali. (segue) (Abu)