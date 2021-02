Governo: Ciriani (Fd'I), voto rimane alternativa a fallimento Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Mario Draghi abbiamo ribadito che non c'è alcun pregiudizio di carattere personale, ma rimaniamo dell'idea che dopo l'esperienza del governo giallorosso l'unica alternativa sia quella di tornare quanto prima al voto perché solo dal voto può nascere una maggioranza coesa e un governo forte di cui questo Paese ha assolutamente bisogno". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani. "Abbiamo già avuto l'esperienza negativa del governo gialloverde e poi quello giallorosso che è finito in maniera vergognosa - spiega in una nota -. E abbiamo sempre detto che siamo alternativi al centrosinistra, promettendo ai nostri elettori che mai avremmo governato col Pd e col M5s. Non si tratta soltanto di coerenza verso gli elettori, ma c'è anche un problema di funzionalità, perché un governo che mette insieme pezzi di centrodestra e pezzi di centrosinistra non funzionerebbe. Nutriamo, infatti, molti dubbi che la maggioranza che il presidente Draghi si appresta a varare possa governare con efficacia, perché metterà inevitabilmente insieme partiti che non hanno nulla a che spartire. Saremo, quindi, all'opposizione di questa maggioranza contraddittoria, ma come abbiamo sempre detto avremo come obiettivo principale la tutela degli interessi della Nazione e degli italiani".(Com)