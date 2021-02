Stellantis: Fiom, premio in linea con 2019, migliorare condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi l’incontro in video conferenza con Stellantis, sul premio di efficienza, unico premio riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dal contratto specifico, completamente variabile e legato all’effettiva presenza. L’azienda ha comunicato che i risultati del premio sono in linea con quelli del 2019, con alcuni miglioramenti per quanto attiene Fca Bank e Teksid e una leggera flessione su Comau. Lo rendono noto Michele De Palma, segretario nazionale Fiom e responsabile Automotive, e Simone Marinelli, coordinatore nazionale Fiom del Gruppo. "Il recupero di circa due terzi dei ratei persi e la detassazione dovrebbero mitigare gli impatti degli ammortizzatori sociali - spiegano -. L’azienda ha dato disponibilità a fare una verifica materiale sul meccanismo di calcolo e a intervenire in caso di perdita superiore dei due terzi dei ratei. La crisi sanitaria ed economica ha determinato infatti un forte ricorso agli ammortizzatori sociali con la perdita di salario e dei relativi istituti. Le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis hanno dovuto affrontare un 2020 complicato dal punto di vista economico e in merito alla tutela della salute e della sicurezza. Lo hanno fatto con responsabilità e con impegno quando si è trattato di garantire la produzione nel momento di ripartenza del mercato. È necessario che vengano, quindi, individuate soluzioni che garantiscano l’erogazione del premio e che vadano oltre a quanto previsto, valorizzando il lavoro e il ruolo indispensabile delle lavoratrici e dei lavoratori. L’esperienza maturata nell’anno passato e quanto avvenuto deve essere il punto di partenza per evitare le stesse criticità, affrontare le incertezze del 2021 e migliorare le condizioni complessive delle lavoratrici e dei lavoratori".(Com)