Roma: in corso servizi straordinari di controllo anti covid zona Montesacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso servizi straordinari di controllo del territorio in zona Montesacro, in particolare in piazza Sempione, al fine di verificare eventuali assembramenti e armonizzare così le attività attualmente consentite con il rispetto dei distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cosi come disposto con l'ultimo Dpcm. Sul posto, insieme agli agenti della polizia di Stato del III distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani e della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, sono presenti del Reparto mobile e del Reparto prevenzione crimine. (Rer)