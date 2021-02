Medio Oriente: Corte penale internazionale apre a procedimento contro Israele e Hamas per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi) ha approvato la richiesta del procuratore Fatou Bensouda di aprire un procedimento legale contro Israele e Hamas per crimini di guerra in Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. I giudici hanno stabilito che la Corte ha giurisdizione nei territori palestinesi, respingendo la tesi di Israele che sostiene il contrario. Il procuratore aveva annunciato a fine 2019 l’esistenza di basi per avviare un'indagine contro Israele e Hamas per sospetti di crimini di guerra commessi nei territori dal 2014, a seguito di una richiesta avanzata dalle autorità palestinesi.(Res)