Governo: Gelmini, con appoggio FI a Draghi prosegue percorso indicato da Berlusconi

- "L'appoggio di Forza Italia al nascente governo Draghi è la lineare prosecuzione del percorso indicato nelle ultime settimane dal presidente Berlusconi. Per tirar fuori il Paese da questa drammatica crisi sanitaria ed economica serve un esecutivo che coinvolga le migliori esperienze della politica e della società civile". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Quella che potrebbe nascere non è una nuova maggioranza politica, né l'ampliamento della maggioranza che sosteneva il Conte bis ma è la risposta all'appello del Presidente della Repubblica Mattarella che abbiamo responsabilmente accolto - aggiunge -. Recovery Plan, piano vaccinale, ristori, investimenti, Mezzogiorno, sono in cima alle nostre priorità. In questo ultimo anno siamo stati una opposizione costruttiva e propositiva, adesso esiste la possibilità di lavorare, con forza e determinazione, per il bene del Paese".(Com)