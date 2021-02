Governo: D'Uva (M5s), governo politico è ciò che tiene unito Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s in questi anni ha portato avanti determinate battaglie, una tra tutte il Reddito di Cittadinanza. Noi vogliamo un governo politico che permetta di continuare a portarle avanti". Lo ha detto il deputato questore del M5s Francesco D'Uva al Tg1. "Non siamo assolutamente d'accordo su un eventuale governo tecnico - ha proseguito D'Uva -, e lo stiamo dicendo in maniera molto chiara ormai da diversi giorni. L'ultimo governo tecnico non ha lasciato bei ricordi nel Paese, io credo che dobbiamo sgombrare il campo da questa ipotesi. Sarebbe un modo anche per tranquillizzare gli italiani, perché gli esponenti delle forze politiche sono i rappresentanti dei cittadini e la loro presenza evita di fare sentire questi ultimi commissariati invece che pienamente rappresentati. È questo che può tenere unito il Paese".(Com)