Roma: Politi (Lega), manovra economica inaccettabile

- "Ci vede ancora in prima linea la manovra sul bilancio. La maggioranza a 5 stelle, ben consapevole che non sarà al governo della città quando i risultati di questo bilancio farsa si vedranno, sta cercando di depauperare settori sensibili del tessuto cittadino: il sociale in primis, ma ricordiamo anche la protezione civile". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Continuiamo a fare ferma opposizione e a presentare i nostri emendamenti, rifiutando di accettare una manovra che non aiuterà la rinascita della Capitale, occorre insistere su una politica di aiuto alle politiche delle periferie e al settore commercio già tanto provati dal periodo pandemico in atto".(Com)