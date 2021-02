Brasile: governo negozia acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile sta negoziando l'acquisto di 10 milioni di dosi di vaccino anti-covid Sputnik V sviluppato dalla Russia. Lo riferisce "Agencia Brasil" riportando fondi del ministero della Salute. Secondo il ministero, la decisione di avviare le trattative è arrivata dopo che l'Agenzia nazionale della vigilanza sanitaria (Anvisa) ha autorizzato il nuovo protocollo per la semplificazione del processo di autorizzazione di uso emergenziale dei vaccini. "Contratteremo e compreremo 10 milioni di dosi se il prezzo sarà giusto. Il pagamento sarà effettuato dopo che Anvisa avrà dato l'autorizzazione allo Sputnik V, rendendolo immediatamente disponibile ai brasiliani", ha detto il sottosegretario del ministero della Salute, Elcio Franco. Secondo il ministero, in caso di accordo il Brasile riceverebbe 400mila dosi una settimana dopo la firma del contratto di acquisto. Altri due milioni arriverebbero in Brasile un mese dopo e altri 7,6 milioni nel secondo e terzo mese. "In futuro, a seconda delle intese che riusciremo a raggiungere siamo anche interessati ad acquisire la produzione dei vaccini presso un'azienda nel nostro paese", ha detto Franco. (segue) (Brb)