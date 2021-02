© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniVARIE- La Croce rossa di Roma lancia la Giornata straordinaria di raccolta alimentare nel supermercati.- Festa nella basilica di Santa Maria in Trastevere per il popolo di Sant’Egidio che ricorderà i suoi 53 anni in una celebrazione con il cardinale Matteo Maria Zuppi. Streaming sul sito e la pagina Facebook della Comunità. (ore 19)(Rer)