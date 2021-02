Governo: nella delegazione M5s Grillo e Crimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delegazione del Movimento 5 Stelle che domani alle ore 12.15 si recherà alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sarà composta dal garante Beppe Grillo e dal capo politico Vito Crimi. Per il Senato saranno presenti il capogruppo Ettore Licheri e il vice capogruppo Andrea Cioffi. Non sarà dunque presente, come precedentemente reso noto a causa di una errata comunicazione interna, la vicepresidente di Palazzo Madama, Paola Taverna. Per la Camera sarà presenti il capogruppo Davide Crippa e il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle. (Com)