Usa: Georgieva (Fmi), c'è spazio fiscale per misure di soccorso a economia

- L'economia degli Stati Uniti ha lo spazio di manovra fiscale necessario per adottare ulteriori misure di soccorso e sostegno. Lo ha detto Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), sottolineando che ritiene "appropriato" utilizzare questo strumento per rispondere alla crisi. Il parere favorevole del capo dell'Fmi si deve al fatto che negli Usa "che c'è ancora molta sofferenza per famiglie e aziende". Le parole di Georgieva ricalcano in parte quanto affermato dal presidente Joe Biden, che preme perché il suo piano da 1.900 miliardi di dollari per gli aiuti anti-Covid venga varato rapidamente dal Congresso. "Qui non si tratta solo di numeri", ha detto il presidente, "ma della vita delle persone". (Nys)