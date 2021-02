Libia: Williams (Onu), osservatori sul campo saranno una “forza leggera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla squadra di osservatori che il Consiglio di sicurezza Onu ha deciso di dispiegare per monitorare il cessate il fuoco siglato in Libia, si tratterà di “una forza leggera”, non di una forza “ampia”. Lo ha detto la rappresentante speciale ad interim dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa oggi a Ginevra. “Questo processo sta andando avanti e non andremo più veloci dei libici” che stanno discutendo della questione a Sirte, nel quadro del Comitato militare 5+5, ha aggiunto Williams. Sulla questione della presenza dei mercenari stranieri in Libia, la rappresentante ha aggiunto che la deadline di 90 giorni prevista per il ritiro delle forze straniere dopo la firma del cessate il fuoco, lo scorso 23 ottobre 2020, è scaduta, ma ciò non rende il ritiro “una richiesta meno legittima, e non lo rende meno vincolante per Paesi, parti, istituzioni e organizzazioni” coinvolte. (Res)