L’Aquila: per "Giorno ricordo" fontana luminosa illuminata con colori bandiera italiana

- Il Comune dell'Aquila ha aderito alle iniziative nazionali in programma il prossimo 10 febbraio, "Giorno del ricordo" istituito dalla legge 92 del 2004 "al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Per l'occasione, mercoledì 10 febbraio la Fontana luminosa, luogo simbolo della città, sarà illuminata con i colori della bandiera italiana, come richiesto dal "Comitato nazionale 10 febbraio".(Gru)