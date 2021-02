Recovery: Treu (Cnel), Draghi sa che è occasione da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna uscire gradualmente dal blocco dei licenziamenti, ma occorre pensare a come rilanciare la macchina produttiva del paese e il mercato del lavoro, a partire dalla formazione. Così il presidente del Cnel Tiziano Treu durante un digital debate organizzato da Consenso Europa, società del gruppo Hdrà specializzata in public affairs e comunicazione strategica. Tra i relatori del convegno, introdotto da Lorenzo Salvia del Corriere della Sera, sono intervenuti Martina Nardi (Pd), presidente della commissione Attività produttive della Camera; il deputato di Fd’I Walter Rizzetto; Rossella Spada, direttrice generale di Formazienda; Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal; e Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa. "La nuova fase sarà decisiva, non si può vivere solo di sussidi: la grande opportunità è l'intervento dell'Europa; l'Italia ha avuto più risorse degli altri perché è un anello fondamentale della costruzione europea, ed è un'occasione che non possiamo sprecare”, ha detto Treu. (segue) (Com)