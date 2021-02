Covid: Lega, ristoranti riaprano in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ristoranti devono tornare ad aprire, in sicurezza e rispettando le disposizioni vigenti, perché ne va di un intero settore che, da inizio pandemia, ha visto colare a picco fatturati, incassi e possibilità di investimento". Lo affermano, in una nota, i parlamentari della Lega Claudio Durigon e William De Vecchis. "Crediamo che l’apertura fino alle 22 possa rappresentare un ragionevole orizzonte capace di consentire una ripartenza appropriata, controllata e monitorata - aggiungono -. Gli imprenditori del settore, in molti casi ancora in attesa dei ristori promessi, sapranno essere responsabili come lo sono stati in questi mesi e garantiranno l’applicazione rigorosa delle necessarie misure di prevenzione. Condividiamo quindi la battaglia di opinione del settore e di quanti, come Mio Italia, ha da sempre segnalato un percorso oculato, rimasto però inascoltato dal precedente governo".(Com)