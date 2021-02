Libia: Egitto accoglie con favore i risultati voto nuova autorità esecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore i risultati del voto per la nuova autorità esecutiva unificata della Libia da parte del Foro di dialogo politico libico riunitosi oggi a Ginevra sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in un comunicato stampa. "L'Egitto è pronto a lavorare con l'autorità libica ad interim nel prossimo periodo fino al passaggio del potere a un governo eletto dopo le elezioni previste per il 24 dicembre", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Ahmed Hafez. Lodando gli sforzi delle Nazioni Unite nel patrocinare il processo politico in Libia, Hafez ha esortato i "fratelli libici" a continuare a sostenere l'interesse del loro Paese. Hafez ha anche invitato tutte le parti regionali e internazionali a sostenere questo percorso pacifico per risolvere la crisi in un modo che contribuirebbe a ripristinare la stabilità in Libia e porterebbe alla fine agli interventi esterni e ad espellere tutti i combattenti stranieri. (segue) (Cae)