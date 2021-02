Libia: Williams (Onu), nuovo Consiglio presidenziale è “bilanciato" e "riflette le tre regioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Consiglio presidenziale emerso dalla votazione di oggi del Foro di dialogo politico libico è “un consiglio bilanciato, che riflette le tre regioni” del Paese. Lo ha detto la rappresentante speciale ad interim dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa oggi a Ginevra. Il nuovo presidente, Mohammed al Manfi, “ha esperienza diplomatica, è stato eletto nel 2012 al Congresso nazionale generale, ha un’esperienza importante alle spalle e questa verrà fuori”, ha detto Williams. Uno dei due vicepresidenti, Musa al Kuni, “è stato nel precedente Consiglio presidenziale per qualche anno, è una personalità distinta in Libia e porterà molto peso e saggezza”, ha proseguito. Il secondo vice presidente, Abdullah al Lafi, “è un membro attuale del parlamento”. “E’ un consiglio bilanciato, che riflette le tre regioni e avrà molto lavoro da fare”, ha detto Williams, sottolineando che per esso sarà importante lavorare “senza difficoltà” con il primo ministro e il governo. (Res)