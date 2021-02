Libia: Sarraj accoglie “successo” elezione nuova autorità esecutiva del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, ha accolto con favore il “successo” della votazione che oggi ha portato i membri del Forum di dialogo politico libico a eleggere la nuova autorità esecutiva del Paese, incaricata di preparare le elezioni del 24 dicembre 2021. In un comunicato a firma del premier Sarraj, si legge: “Benediciamo il successo del Foro di dialogo politico libico nell’eleggere una nuova autorità esecutiva”. “Esprimo congratulazioni a coloro che sono stati eletti per assumere gli incarichi nel nuovo Consiglio presidenziale e la presidenza del governo di unità nazionale, faccio loro appello affinché si assumano responsabilità, in questa circostanza difficile, e auguriamo loro successo”, prosegue la nota. “Speriamo che lavorino durante la prossima fase per offrire circostanze adeguate allo svolgimento delle elezioni generali nella loro data, fissata per il 24 dicembre 2021, per porre le basi della costruzione dello Stato civile e democratico auspicato”, si legge. (Lit)