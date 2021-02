Covid: Tofalo, dosi vaccino Astrazeneca in arrivo all'aeroporto militare Pratica di Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani arriveranno in Italia 249.600 dosi di vaccino prodotte da Astrazeneca, che verranno stoccate nell'aeroporto dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare, l'hub nazionale della Difesa, e distribuite nei prossimi giorni su tutto il territorio nazionale". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "I 66 mila vaccini di Moderna, arrivati a Roma nei giorni passati, sono stati già regolarmente trasportati e consegnati ai 70 siti italiani, grazie anche al lavoro di tutto il personale militare interforze e all'uso dei mezzi messi a disposizione dalla Difesa nell'ambito dell'operazione Eos -evidenzia Tofalo -. In questo difficile momento, le Forze armate continuano ad essere in prima linea con 152 Drive-Through-Difesa e 393 sanitari tra medici e infermieri che hanno eseguito oltre 1 milione e 359 mila tamponi. La media giornaliera di militari impiegati nelle operazioni supera le 1600 unità e, in termini di mezzi sono operativi 11 aerei, 73 elicotteri e 360 automezzi. Grazie al grande lavoro dei nostri militari che si aggiunge a quello di tutti gli assetti dello Stato scesi in campo per l'emergenza, l'Italia è il primo Paese europeo per numero di persone vaccinate con oltre, ad oggi, 2 milioni e 300 mila somministrazioni. Stiamo procedendo alla massima velocità. Ringrazio tutti per il senso del dovere, responsabilità e coscienza dimostrato quotidianamente".(Com)