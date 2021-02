Albania: ambasciatrice Usa, dalla Procura speciale "altro grande colpo" contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "altro grande colpo" contro la corruzione e la criminalità organizzata in Albania: così l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Tirana, Yuri Kim, ha commentato quanto annunciato dalla Procura speciale albanese (Spak) sulla condanna nei confronti di "11 criminali". Tra di essi, come confermato dall'ambasciatrice, anche alcuni funzionari pubblici che avrebbero sottratto beni per un valore di 60 milioni di euro allo Stato. "Questo è un altro esempio della forte cooperazione tra Stati Uniti e Albania nel rispetto della legge. Speriamo che la Spak aiuterà a produrre risultati. E' importante mettere fine all'impunità per la corruzione e la criminalità organizzata", ha dichiarato l'ambasciatrice Usa a Tirana scrivendo su Twitter. (Alt)