Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco

- La nuova autorità esecutiva libica dovrà “impegnarsi a tradurre lo spirito e i principi della tabella di marcia” per la Libia e dovrà sostenere la piena attuazione del cessate il fuoco. Lo ha dichiarato la rappresentante speciale ad interim per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, nella conferenza stampa al termine della chiusura del voto sulla nuova autorità esecutiva che ha visto la vittoria della lista “numero tre” dell'imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. La Williams ha sottolineato che sono state consegnate 73 schede durante la sessione di voto, di cui una bianca. La lista vincitrice, sulle quattro presentate, ha ottenuto 39 voti con Mohammed al Manfi, esponente della Cirenaica, eletto alla guida del nuovo Consiglio di presidenza, mentre tre membri (ognuno in rappresentanza di ogni regione storica del Paese) Abdullah al Lafi e Musa al Kuni eletti vicepresidenti - a nome rispettivamente di Tripolitania e Fezzan – e l’imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh è stato invece eletto primo ministro. La seconda lista classificata ha invece ottenuto 34 voti e proponeva come candidato alla presidenza, Aguila Saleh, Osama Abdul Salam Juwaili e Abdul Majeed Ghaith Seif al Nasr, come vicepresidenti, e Fathi Bashagha come primo ministro. (segue) (Res)