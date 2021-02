Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento la Williams ha sottolineato che il premier designato dovrà, entro un periodo non superiore a ventuno giorni, formare il suo gabinetto e presentare il suo programma di lavoro insieme a tutti i risultati del Foro di dialogo politico alla Camera dei Rappresentanti per la piena approvazione e per ottenere la fiducia entro un periodo che non dovrà superare i ventuno giorni dalla data di presentazione del gabinetto. Se la fiducia non verrà concessa, la questione verrà nuovamente discussa dal Foro di dialogo politico. La Williams ha osservato che la nuova autorità esecutiva unificata dovrebbe impegnarsi a tradurre in concreto lo spirito e i principi della tabella di marcia per risolvere la crisi in Libia. “In primo luogo, li invito a rispettare e tradurre l'unità e l'inclusività che avete costruito in questo forum nella formazione di un governo che basato sul merito, sulla competenza e che sia rappresentativo di tutti i libici, compresi i giovani, le componenti culturali e le donne”, ha dichiarato la diplomatica Onu, precisando che la lista vincitrice si è già impegnata a garantire che le donne ricoprano almeno il 30 per cento del futuro gabinetto di governo. (segue) (Res)