Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco (3)

- “In secondo luogo, è necessaria un'azione urgente per mantenere la data delle elezioni del 24 dicembre, il che richiederà al nuovo governo di estendere il suo pieno sostegno all’Alta commissione nazionale per le elezioni e alle istituzioni interessate per finalizzare le necessarie disposizioni costituzionali per lo svolgimento delle elezioni in linea con le loro responsabilità e il calendario stabilito nella tabella di marcia di Tunisi”, ha aggiunto la Williams. Inoltre, ha proseguito, “il nuovo esecutivo deve, come stabilito nella roadmap, avviare un processo globale di riconciliazione nazionale basato sui principi della giustizia di transizione e promuovere la cultura dell'amnistia e della tolleranza parallelamente alla ricerca della verità”. La Williams ha osservato che la nuova autorità esecutivo dovrà “sostenere e attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco”. Secondo l’inviato Onu, “ciò richiederà un'azione coraggiosa e determinata da parte del nuovo governo a sostegno della Commissione militare mista 5 + 5, in particolare per la riapertura della strada costiera e il ritiro di tutte le forze e mercenari stranieri”. (segue) (Res)