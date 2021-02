Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Williams, “la riapertura della strada costiera sarà inoltre fondamentale per l'erogazione dei servizi di base e per garantire la libera circolazione di merci e persone, essenziale per ripristinare la prosperità di una Libia unita”. Inoltre, l’inviato speciale Onu ha precisato che il nuovo esecutivo dovrà affrontare la crisi economica della Libia e le terribili condizioni di vita che devono affrontare i cittadini. “Da quando il blocco petrolifero è stato revocato nel settembre 2020, sono stati compiuti importanti progressi per attuare le riforme economiche necessarie per creare un accordo economico più equo e duraturo delle entrate petrolifere libiche”, ha osservato. (segue) (Res)