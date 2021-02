Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la Williams ha precisato che la riattivazione del consiglio dei governatori della Banca centrale libica, l'unificazione del tasso di cambio, i progressi nella revisione finanziaria di entrambi i rami della Banca centrale e l'avvio dell'audit completo della Libyan Investment Authority (Lia) l'11 gennaio “hanno posto le basi per la riunificazione delle istituzioni e delle politiche economiche e finanziarie del Paese”. La Williams ha inoltre ricordato la recente approvazione del primo bilancio nazionale unificato dal 2014 che in attesa di promulgazione da parte dell'attuale Consiglio di presidenza. “Come stabilito nella tabella di marcia, l'attuale Consiglio di presidenza e il governo dovrebbero continuare a lavorare in qualità di custode fino all'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti del nuovo esecutivo unificato temporaneo e dovrebbero garantire che una transizione pacifica e un passaggio di consegne costruttivo avvengano senza indugio e nell'interesse del Paese. Tutte le autorità parallele devono essere considerate nulle”, ha affermato l’inviata Onu. (segue) (Res)