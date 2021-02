Libia: Williams (Onu), nuova autorità esecutiva dovrà far rispettare cessate il fuoco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Foro di dialogo politico, ha aggiunto, “non ha completato i suoi compiti”. “Avete un ruolo fondamentale da svolgere nei mesi a venire come custodi e controllori della tabella di marcia che avete adottato a Tunisi. Avete dimostrato la vostra forza politica durante questo processo e dovete continuare a lavorare con lo stesso spirito per garantire che le aspirazioni e le istanze del popolo libico non rimangano insoddisfatte e senza risposta”, ha affermato la Williams, invitando il Foro di dialogo ad esigere che “le istituzioni adempiano alle loro responsabilità in merito al processo costituzionale e alle posizioni sovrane, nel rispetto dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria”. (Res)