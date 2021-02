Molise: presentata proposta di legge regionale a sostegno persone emodializzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge regionale riguardante "Interventi in favore dei pazienti emodializzati" è stata presentata oggi al Consiglio regionale del Molise dal Pd. "Insieme all'Associazione nazionale emodializzati e alle associazioni che da anni si battono in Molise per il riconoscimento dei diritti dei pazienti dializzati, abbiamo predisposto un testo normativo per regolamentare tutti i servizi sanitari che la Regione, come stabilito dalla legge nazionale, deve assicurare a coloro che soffrono di queste complesse e delicate patologie – ha spiegato il capogruppo Pd Micaela Fanelli, prima firmataria della pdl –. In Molise sono circa 200 i soggetti nefropatici che, a fronte delle quotidiane necessità, prima tra tutte quelle legate alla dialisi, non ricevono la giusta e doverosa assistenza. Vecchie disposizioni che vanno adeguate e sistematizzate. Servizi differenti nelle diverse aree del Molise che vanno omogeneizzati. Del resto la recente protesta nata dopo che alcuni servizi di trasporto erano stati soppressi, ha di nuovo portato alla ribalta la necessità di dare maggiori e migliori risposte a chi deve sottoporsi alle cure. Un primo, importante passo in tal senso, è stato già compiuto dal Consiglio regionale, con la recente approvazione all'unanimità della mozione sul trasporto dei dializzati. Ora, però, è necessario il passo finale, quello legislativo, affinché un inderogabile dovere morale e sociale, sia puntualmente regolamentato in ogni suo aspetto, così da esplicare pienamente tutti gli altri diritti ad esso sottesi, quali ad esempio la possibilità di effettuare trattamenti sanitari a domicilio e il sostegno economico per i nefropatici sottoposti a trapianto renale o a trattamento di emodialisi", ha concluso Micaela Fanelli. (Gru)