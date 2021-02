Recovery: Treu (Cnel), Draghi sa che è occasione da non perdere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per uscire dall'emergenza è necessario aprire una grande fase di riflessione collettiva nel paese, anche per la scrittura definitiva del Recovery. Gli interventi da fare si articolano su tre livelli: i ristori, i decreti di gestione dell'emergenza economica, che hanno anche avviato la costruzione del traghettamento verso il futuro (penso al decreto liquidità), e il Recovery per costruire, insieme, l'Italia di domani”, ha continuato Nardi, mentre Rizzetto ha posto l’attenzione sulle politiche emergenziali. “In materia di lavoro e welfare governo e parlamento non possono più permettersi di fare errori, soprattutto in riferimento alle prossime scelte legislative come il nuovo Ristori e il Pnrr: dovremmo legiferare con le risorse a disposizione quasi come se non ci fosse il Covid, per evitare di ricadere in politiche di emergenza che non ci permettono di programmare la ripresa”, ha spiegato. Rossella Spada ha poi sottolineato come la pandemia abbia “spinto la disoccupazione giovanile ad un livello molto alto, con la quota di occupazione femminile che è nettamente al di sotto della percentuale europea”. (segue) (Com)